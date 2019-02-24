تحطم بوينج 767 أمريكية في ولاية تكساس الأمريكية

2019/02/24 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحطمت طائرة شحن أمريكية اليوم الأحد في خليج خارج هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

وأوضح مسؤول الشرطة بمقاطعة تشامبر، برايان هوثورن، في مؤتمر صحفي أنه لا يعتقد

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