امانة بغداد تنفي عزمها ازالة (500) دار سكنية متجاوزة في مجمع الرجاء السكني

2019/02/24 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت امانة بغداد اليوم الاحد،عزمها ازالة (500) دار سكنية متجاوزة في مجمع الرجاء السكني شمالي غرب العاصمة بغداد. وقال بيان للأمانة تلقت " العهد نيوز" نسخة

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