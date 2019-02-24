صالح يلتقي السيسي في مدينة شرم الشيخ

2019/02/24 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد ، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ المصرية على هامش مشاركته في القمة العربية الاوربية.وكان المتحدث باسم رئيس الجمهورية لقمان الفيلي، قد أكد، في وقت سابق أن صالح سيشارك في مؤتمر القمة العربية– الأوروبية المزمع عقده اليوم الأحد في مدينة شرم الشيخ.وقال الفيلي، ...

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