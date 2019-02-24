2019/02/24 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العمليات المشتركة تعلن تنفيذ عمليات جوية نوعية ناجحة في صحراء الانبار

العراقامن

العمليات المشتركة تعلن تنفيذ عمليات جوية نوعية ناجحة في صحراء الانبار

الأحد 24 فبراير 2019 - 10:50

قيادة العمليات المشتركة

العمليات المشتركة تعلن تنفيذ عمليات جوية نوعية ناجحة في صحراء الانبار

...يتبع

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة تعلن تنفيذ عمليات جوية نوعية ناجحة في صحراء الانبار) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة تعلن تنفيذ عمليات جوية نوعية ناجحة في صحراء الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).