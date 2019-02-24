صالح يلتقي الرئيس المصري في شرم الشيخ

2019/02/24 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان المتحدث باسم رئيس الجمهورية لقمان الفيلي، قد أكد، في وقت سابق أن صالح سيشارك في مؤتمر القمة العربية– الأوروبية المزمع عقده اليوم الأحد في مدينة شرم الشيخ.وقال الفيلي، أن "الرئيس سيلتقي على هامش فعاليات المؤتمر بعدد من ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتوسيع آفاق التعاون المشترك".وأشار إلى أن "العراق سيشارك في محاور المؤتمر التي تتضمن تعزيز العلاقات العربية الأوروبية في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والتجارة والاستثمار والتعددية والهجرة، فضلاً عن الوضع في المنطقة وسبل التعامل المشترك مع التحديات الإقليمية".انتهى .م ك

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