2019/02/24 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة:سومر نيوز

أظهرت بيانات رسمية، أن التضخم السنوي في الجزائر انخفض بمعدل بسيط عند 4.2 في المائة خلال كانون ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( انخفاض طفيف لمستويات التضخم في الجزائر) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( انخفاض طفيف لمستويات التضخم في الجزائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).