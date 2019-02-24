المتحدث باسمه: ننتظر موقفا من الصدر بشأن الصلح مع المالكي

2019/02/24 | 11:11

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بغداد:سومر نيوز

رفض الشيخ صلاح العبيدي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الأحد، التعليق على تصريحات ...

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