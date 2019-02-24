الحشد الشعبي يغلق مقر وهمي جديد له اثير حولة شبهات سهر وخموروصفقات مشبوهة في بغداد

2019/02/24 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت مديرية الأمن في هيئة الحشد الشعبي يوم السبت ما تداولته احدى وسائل الإعلام بشأن اغلاق مكتب مشبوه للحشد الشعبي قريب من مطعم الحمراء في الجادرية ببغداد يستغل للسهر والصفقات المشبوهة.

وقالت المديرية في بيان لها اليوم، إن "قوة من امن الحشد بالتعاون مع باقي الأجهزة الأمنية ووفقا لتوجيهات قضائية داهمت مقر ينتحل صفة الحشد الشعبي في الجادرية ضمن حملة إغلاق المقرات الوهمية، مشيرة الى ان المقر كان يتواجد فيه عدد من منتحلي الصفة وليس عناصر من فصائل او تشكيلات الحشد".

ونفت المديرية، أن "يكون المقر تم اتخاذه مكتبا للسهر وشرب الخمر والصفقات المشبوهة" بل كان مقرا غير رسمي وغير مرخص فقط، مؤكدة أنه تم عرض من القي القبض عليهم على القضاء .

وابدت المديرية، "استغرابها الشديد من حجم التلفيق والاساءة التي وصلت اليها بعض وسائل الإعلام رغم ادعاء المهنية والمصداقية، مؤكدة أن نشر مثل هكذا اخبار يضر بسمعة وسائل الإعلام قبل ان تسيء للحشد الشعبي الذي يقوم منذ ايام بحملة وطنية لاغلاق كافة المقرات الوهمية والتي تنتحل صفة الحشد الشعبي".

واكدت المديرية، أنها "تحتفظ بحقها في مقاضاة مختلف وسائل الإعلام التي تتناول انباء كاذبة وملفقة عن الحشد الشعبي، داعيا جميع وسائل الإعلام الى التحلي بأدنى معايير المهنية والمسؤولية في تداول الاخبار والمعلومات".

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