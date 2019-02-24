2019/02/24 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد قاسم – كركوك وصف قائد العمليات المشتركة في كركوك، اللواء الركن سعد حربية، مشاركة قوات البيشمركة بالخطة الأمنية للمحافظة، بأنه “حديث سياسي وليس أمني”.وقال حربية، إن “الخطة الجديدة تتضمن إعادة كافة القطعات التي كانت تمسك مدينة كركوك او جنوب غربي كركوك او المناطق بمحيط المدينة”.” الان تم زيادة هذه القوات بحجم فرقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائد عمليات كركوك يعلق على مشاركة البيشمركة ويكشف عن خطة جديدة للمحافظة كركوك ناو.

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