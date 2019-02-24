أول تعليق للأمير السعودي خالد بن سلمان بعد تعيينه نائبا لوزير الدفاع

2019/02/24 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول تعليق للأمير السعودي خالد بن سلمان بعد تعيينه نائبا لوزير الدفاععبر الأمير خالد بن سلمان، عقب تعيينه نائبا لوزير الدفاع، عن شكره وتقديره للملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، متعهدا أن يكون سيفا لوزير الدفاع في وجه كل معتد على وطنه.وكتب الأمير خالد عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، "ها نحن نعود لميدان العز والشرف"، سائلا الله عز وجل التوفيق في مهامه الجديدة في خدمة دينه ووطنه وقيادته. وكان الأمير خالد نشر تغريدة سابقة ، أرفقها بصورة جمعته بجنود بلاده المصابين على جبهات القتال، والذين يتلقون العلاج حاليا في الولايات المتحدة، مشيدا ببسالتهم وشجاعتهم ودورهم في الدفاع عن وطنهم.وصدر أمر ملكي سعودي بتعيين الأمير خالد بن سلمان نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير، وإعفائه من منصبه كسفير الرياض لدى واشنطن.

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