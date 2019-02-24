السينما الروسية تحقق إيرادات قياسية للسنة الرابعة على التوالي

2019/02/24 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السينما الروسية تحقق إيرادات قياسية للسنة الرابعة على التواليصرح وزير الثقافة الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في اجتماع منتجي الأفلام الروسية، بأن العام الماضي شهد عرض 142 فيلما روسيا في دور السينما.وأضاف الوزير أن 32 فيلما منها أنتجت بدعم من وزارة الثقافة الروسية، و39 فيلما منها بدعم من مؤسسة السينما الروسية الحكومية.أما إيرادات شباك التذاكر للأفلام الروسية فبلغت العام الماضي 12 مليار روبل، ما يشكل نسبة 27% من إجمالي إيرادات شباك التذاكر في روسيا.وتحطم السينما الروسية أرقاما قياسية في هذا المجال للسنة الرابعة على التوالي.وقدمت روسيا دعما ماليا لـ 130 فيلما سينمائيا جديدا و340 فيلم رسوم متحركة و241 فيلما وثائقيا.وأوضح وزير الثقافة أن وزارته تدعم 50 مهرجانا سينمائيا إقليميا و60 مهرجانا دوليا تقام في روسيا.وشدد وزير الثقافة على ضرورة ترويج السينما الروسية والأفلام المنتجة في روسيا خارج البلاد، مشيرا إلى أن مبيعات الأفلام الروسية خارج روسيا ازدادت 5 أضعاف خلال الأعوام الـ 5.

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