أردوغان يهاجم السيسي .. ماذا قال بشأن لقائه؟

2019/02/24 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه غير مستعد للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك في معرض رده على سؤال بإمكانية ذلك.وقال أردوغان في مقابلة مع محطتي Kanal D وCNN TURK التلفزيونيتين المحليتين: “جوابي لمن يسأل لماذا لا تقابل السيسي؟ أنا لا أقابل شخصا مثله على الإطلاق”.وأضاف: “قبل كل […]

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