تقرير عربي: “داعش” يعاود اللعب بـ”الورقة الطائفية” في العراق

2019/02/24 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس استقبل مستشفى الفلوجة، جثث مواطني النجف وكربلاء الذين أعدمهم داعش، في ذات الوقت الذي أفرج فيه تنظيم “داعش” عن 5 من مواطني بلدة حديثة في محافظة الأنبار.وذكرت صحيفة “الشرق الاوسط”، التي تابعها “ناس”، اليوم (24 شباط 2019)، أن “مستشفى الفلوجة استقبل جثث مواطني النجف وكربلاء الذين أعدمهم داعش، بعد خطفهم في […]

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