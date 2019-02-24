2019/02/24 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو بدأت منظمة “وادي” الألمانية بحملة لمناهضة العنف الأسري، من خلال جمع تواقيع لتطبيق قانون رقم 8 لعام 2011 الصادر من برلمان اقليم كوردستان.هذه الحملة تأتي بالتزامن مع اقتراب الثامن من اذار (اليوم العالمي للمرأة)، حيث تطالب “وادي”، جميع المواطنين للمشاركة بحملتها لتنفيذ قانون العنف الاسري بجميع بنوده.وقال المنظمة في بيان لها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلان عن حملة جمع تواقيع لتطبيق قانون مناهضة العنف الأسري كركوك ناو.

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