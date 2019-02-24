أدنوك توقع اتفاق استثمار بأربعة مليارات دولار مع بلاك روك وكيه.كيه.آر

2019/02/24 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على موقع تويتر يوم الأحد إنها وقعت اتفاق استثمار في مجال البنية التحتية لأنابيب نقل وتوزيع النفط بقيمة أربعة مليارات دولار مع شركتي بلاك روك وكيه.كيه.آر آند كو.

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