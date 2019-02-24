وزير الثقافة يكشف سبب وفاة وكيل الوزارة فوزي الاتروشي

2019/02/24 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نعى وزير الثقافة والسياحة والاثار الدكتور عبد الامير الحمداني، الأحد، وكيله فوزي الاتروشي بعد صراع طويل مع سرطان الحنجرة.وقال الحمداني في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الاتروشي الذي توفي في بغداد فجر اليوم بعد ان عانى من مرض سرطان في الحنجرة ترك بصمة خاصة في الوزارة والعمل الثقافي”.وأضاف، أن “الاوساط الشعبية […]

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