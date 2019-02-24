كوريا الشمالية: كيم جونج أون يصل إلى الصين قبل القمة مع ترامب في هانوي

2019/02/24 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، مساء السبت، إلى مدينة داندونج الحدودية الصينية على متن قطار مصفح قبل أن يتوجه إلى العاصمة الفيتنامية هانوي لعقد قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء والخميس.

ولم يتضح ما إذا كان كيم جونج أون سيتوجه إلى هانوي بالقطار في رحلة تستغرق أكثر من ستين ساعة لعبور مسافة نحو أربعة آلاف كيلومتر، أم أنه قد يتوجه إليها بالطائرة من بكين.

دخل القطار المصفّح الذي يقل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، مساء السبت، الصين قبل القمة المرتقبة بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء والخميس في فيتنام.

ووصل القطار إلى مدينة داندونج الحدودية بعيد الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي (13,00 ت غ)، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” والموقع المتخصص “ان كاي نيوز”.

من جهتها، أكدت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن كيم جونغ أون غادر السبت بيونغ يانغ لعقد قمة ثانية مع ترامب.



وأفادت بأن “كبار مسؤولي الحزب والحكومة وأعضاء القوات المسلحة تمنوا لكيم جونغ أون النجاح والتوفيق… والعودة الآمنة”.

تأتي قمة هانوي بين كيم وترامب بعد لقائهما الأول في سنغافورة في يونيو/ حزيران الماضي.



وقد حضر كيم إلى سنغافورة على متن طائرة أمنتها الصين.

ولم يتضح ما إذا كان الزعيم الكوري الشمالي سيتوجه إلى هانوي بالقطار في رحلة تستغرق أكثر من ستين ساعة لعبور مسافة نحو أربعة آلاف كيلومتر، أو قد يتوجه بالطائرة من بكين إلى العاصمة الفيتنامية.

وتم نشر جنود في محطة دونج دانج السبت وعلى طول الطريق المؤدي إلى هانوي، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس الذين شاهدوا العديد من الآليات العسكرية ومعدات الاتصال في المنطقة.

وأعلنت السلطات الفيتنامية إغلاق جزء من طريق بطول 170 كيلومترا من الساعة 06,00 إلى الساعة 14,00 بالتوقيت المحلي، ما يوحي بأن كيم سيسلك هذا الطريق السريع المزدحم عادة.

وقالت وزارة الخارجية الفيتنامية إن كيم سيجري زيارة رسمية لفيتنام “في الأيام المقبلة”.

والسفر بالقطار تقليد عائلي متوارث عن مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونج، جد كيم جونج أون الذي سافر والده إلى روسيا بالقطار في 2001.

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