الشرق الاوسط يحتضن أكبر اليخوت الفاخرة في العالم

2019/02/24 | 11:20

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

يحتضن الشرق الأوسط رسمياً، مشتري أكبر اليخوت الفاخرة في العالم، حيث يبلغ متوسط طول اليخت الخاص 63 متراً، أي أقصر بـ 10 أمتار فقط من الإيرباص A380، طائرة الركّاب الأكبر في العالم.

ووجد التحليل العالمي الذي أجرته جمعية صانعي اليخوت الفاخرة (سايباس)، وارتكز على بيانات من «سوبر يخت تايمز»، أنّ المنطقة تتفوّق على مراكز اليخوت الكبرى الأخرى في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، حيث إنها تحتضن أسطولاً من أكبر القوارب الاستجمامية الشخصية من حيث الحجم.

فاليخوت الفاخرة المتوقفة في مراسي الإمارات، والتي تبحر حول العالم، يفوق عددها الـ 5 آلاف، وهو يتوقع أن يزيد بمعدل 1400 يخت، مع افتتاح مرفأ «دبي هاربور» الجديد عام 2020،.



كما أنها أطول وأكبر من حيث الحجم، حيث يبلغ متوسط وزنها 1,618 طناً.

وفيما تواصل المنطقة النموّ كمركز لليخوت، وجد البحث الذي أجرته الهيئتان المستقلتان، أنّ نسبة اليخوت الفاخرة المملوكة من مشترين محليين ارتفعت أيضاً.



فقد بات الشرق الأوسط يضمّ 12.6 % من اليخوت الفاخرة التي يزيد طولها على 40 متراً، أو ما يقارب مجموعه 216 يختاً كبيراً.

كذلك، يتوفّر قرابة 10 آلاف قارب مسجّل من القوارب الصغيرة إلى المتوسطة الحجم، ويدلّ هذا النموّ أيضاً على أنّ الإمارات التي احتلت مؤخراً المركز الرابع من حيث المرافئ الأفضل أداء والأكثر تقدماً لوجستياً، تواصل إحراز تقدم ملحوظ في سعيها لأن تكون مركزاً بحرياً عالمي الطراز.

وتمّ نشر هذه الأرقام، بالتعاون مع معرض دبي العالمي للقوارب، الذي يقام بنسخته الـ 27 في قناة دبي المائية بجميرا، من 26 فبراير إلى 2 مارس، ويعدّ الفعالية البحرية الرائدة في الشرق الأوسط.



كما يؤدي دوراً مهماً في خلق واستدامة الطلب في المنطقة على اليخوت الفاخرة والقوارب بكافة أحجامها وأسعارها.

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