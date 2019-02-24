محافظ المركزي السعودي لا يتوقع اندماج بنوك أخرى في الوقت الحالي

2019/02/24 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الأربعاء، إن المملكة تتوقع التوصل إلى اتفاق هذا العام لاستئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة مع الكويت.

وقال ردا على سؤال بشأن الموعد المحتمل لتوصل السعودية والكويت إلى اتفاق “نأمل في حل هذا في 2019”.

وأضاف في إشارة إلى إمكانية التوصل إلى تسوية في 2019 “تحدوني الثقة”.

واجتمع وزير الطاقة مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس الثلاثاء.

وقد يضيف استئناف الإنتاج من حقول النفط بالمنطقة المقسومة ما يصل إلى 500 ألف برميل يوميا إلى الإنتاج السعودي والكويتي.

والمنطقة المقسومة السعودية الكويتية، البالغة مساحتها 5770 كيلومترا مربعا على الحدود بين السعودية والكويت، تُركت غير محددة حين جرى ترسيم الحدود بموجب معاهدة العقير في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 1922.

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