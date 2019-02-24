عمليات بغداد: القاء القبض على سبعة متهمين بالقتل والسرقة والتزوير وابتزاز المواطنين بينهم امرأتين

2019/02/24 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد على سبعة متهمين بالقتل والسرقة والتزوير وابتزاز المواطنين بينهم امرأتين.

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