النجف الاشرف|| تشييع ضحايا

2019/02/24 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيّع ألاهالي جثامين شهداءَ بحيرة الثرثار في محافظةِ صلاح الدين وأقدم تنظيمُ داعشَ يومَ امس على قتلِ ستةٍ من صيادي الأسماكِ من أبناء ناحيةِ العباسية بمحافظة

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