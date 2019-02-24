المالية النيابية|| تعليمات تثبيت العقود ستعلن خلال ايام

2019/02/24 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أﻋﻠﻨتِ اﻟﻠﺠﻨﺔُ الماليةُ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔُ اَن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔَ ﺗَﻌﻤﻞُ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻋـداد ﻟﻮاﺋﺢِ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔِ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻌﻘﻮدِ واﻋــــﺎدةِ المفسوخةِ ﻋــﻘــﻮدُهم ﻓــﻲ اﻟــــﻮزارات، فيما اشار الى اَن

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