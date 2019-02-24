2019/02/24 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، الأحد، فعاليات القمة العربية الأوروبية الأولى.ويشارك في القمة حضور رفيع المستوى من رؤساء الدول والحكومات والوزراء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول قمة عربية أوروبية: توقعات دون حجم القضايا المطروحة) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول قمة عربية أوروبية: توقعات دون حجم القضايا المطروحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).