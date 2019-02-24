2019/02/24 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استشهد 24 مدنيا جراء انفجار لغم من مخلفات داعش الارهابي، أثناء مرور

سيارة، كانت تقل عمالا في منطقة وادي العذيب بريف السلمية وسط سوريا.

وأفاد مصدر طبي أن "18 جثة لمدنيين وعدد من الجرحى وصلوا للمشفى

الوطني في مدينة سلمية، نتيجة الانفجار".وتتكرر في الآونة الأخيرة هذه الحوادث في المناطق، التي تم تطهيرها

من مسلحي داعش، حيث لقي 7 مدنيين الشهر الجاري مصرعهم وأصيب آخرون

جراء انفجار لغم زرعه ارهابيي داعش قبل أن يتم طردهم من محيط قرية

رسم الأحمر بريف سلمية الشرقي بحماة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا.. استشهاد 24 مدنيا بانفجار لغم من مخلفات داعش بريف حماه) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا.. استشهاد 24 مدنيا بانفجار لغم من مخلفات داعش بريف حماه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).