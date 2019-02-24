تحالف الصدر يوجه تحذيراً الى الوزراء

2019/02/24 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، رسالة تحذير الى الوزراء في حكومة عادل عبدالمهدي.

وقال النائب عن التحالف قصي الياسري لشفق نيوز ان "أداء بعض الوزراء في الحكومة الحالية ضعيف، ولم يقدموا اي شيء الى غاية الآن من تطوير عمل الوزارة، وغيرها من الوعود التي اطلقوها".

وبين الياسري انه "مع بداية الفصل التشريعي الجديد، لمجلس النواب، سيكون للبرلمان كلمة وقول في اداءه دوره الرقابي على العمل الحكومي، وستكون لنا استضافات لبعض الوزراء، وربما ستكون استجوابات أيضا، وتغيير للوزراء، الذين لم ينجحوا في عملهم، بعد اعطاءهم فرصة".

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