منح جائزة شفاء كَردي العالمية السنوية بحضور الرئيس الفرنسي السابق

2019/02/24 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل في الذكرى الثانية لاستشهاد الصحفية البارزة شفاء كَردي، تمنح شبكة رووداو الإعلامية و لجنة جائزة شفاء كَردي العالمية، جائزة شفاء كَردي العالمية السنوية لصحفية قديرة عملت في التغطية الإعلامية للمعارك الحربية.وستجري في يوم الاثنين، 25 شباط 2019، بمدينة أربيل، وبحضور الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند، بصفة متحدث رئيسي، وعدد من كبار مسؤولي إقليم كوردستان والعراق، وصحفيين محليين وأجانب، مراسم منح جائزة شفاء كَردي العالمية السنوية.شفاء كَردي، الصحفية البارزة في شبكة رووداو الإعلامية، استشهدت في 25 شباط 2017 أثناء انجازها لعمل صحفي في مدينة الموصل .وتكريماً لروح شيفا كَردي و جميع الصحفيين الذين ضحوا بحياتهم خلال التغطية الإعلامية والصحفية لحرب داعش وأعمال العنف في كل مكان من العالم، ولجهود جميع الذين تكبدوا المشاق لتغطية الأحداث ونقل الحقائق ومازالوا، قررت شبكة رووداو الإعلامية منح جائزة شفاء كَردي العالمية لصحفية في كل سنة.وتتألف لجنة جائزة شفاء كَردي العالمية من شخصيات متخصصة عملت في كبرى وسائل الإعلام العالمية، وتعمل من خلال عملية تقييم دقيقة على اختيار المرشحة للجائزة، وتتألف لجنة جائزة شفاء كَردي العالمية هذا العام من السادة:- روب باينون، الصحفي التلفزيوني الذي تولى إدارة الأخبار والبرامج في قنوات (BBC- Bloomberg-CNBC) التلفزيونية.- أدريان ويلز، مدير المجموعة الأوروبية لتبادل الأخبار والمعلومات (إينيكس) والمدير السابق للأخبار في شبكة (سكاي نيوز) البريطانية والخبير في مجال الستراتيجيات الإعلامية.- جين أراف، كبيرة مراسلي إذاعة NPR الأمريكية والمسؤولة السابقة لمكتب CNN في بغداد.- جويس كرم، الأستاذة في جامعة جورج واشنطن.- آكو محمد، مدير عام شبكة رووداو الإعلامية.هذا وسيتم الإعلان عن الفائزة بجائزة شفاء كَردي العالمية، في اليوم المحدد لمنح الجائزة وبحضور العديد من الشخصيات الكوردستانية و العراقية والشرق أوسطية و العالمية.شبكة رووداو الإعلامية و لجنة جائزة شفاء كَردي العالمية24/2/2019

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