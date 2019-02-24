2019/02/24 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاحد، شمول (793) عائلة عائدة من المهجر بقطع اراضي في محافظة البصرة.

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع بالوزارة ستار نوروز في بيان تلتقه وكالة صدى، أنه “تمت المصادقة على الوجبة 25 والمتضمنة شمول (793) عائلة عائدة الى ارض الوطن من المهجرين والمهاجرين في زمن النظام السابق بقطع اراضي”.

واضاف ان “الوزارة احالت جميع الاسماء المشمولة الى البلديات المعنية ضمن محافظة البصرة التي ستتولى عملية توزيع قطع الاراض” .

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الهجرة:شمول 793 عائلة عائدة للبصرة باراض سكنية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الهجرة:شمول 793 عائلة عائدة للبصرة باراض سكنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).