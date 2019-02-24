غواصة ايرانية تنجح بإطلاق صاروخ كروز مضاد للسطح

2019/02/24 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة “فارس”، اليوم الاحد، بأن غواصة ايرانية من فئة “غدير” قامت وللمرة الاولى باطلاق صاروخ كروز مضاد للسطح دمرت به الهدف المحدد بنجاح في

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