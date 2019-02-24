نائبة عن دولة القانون: لا يوجد خلاف شخصي بين المالكي والصدر

2019/02/24 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الأحد، عدم وجود خلافات بين رئيس ائتلافها نوري المالكي وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، مشيرة إلى أن التطورات التي تشهدها البلاد تحتم على اصحاب القرار التوحد لمواجهتها.وقالت نصيف في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المالكي لا عمل على شخصنة الامور ويجد ان العراق أكبر من الاسناء […]

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