بالوثيقة.. انهاء تكليف مجاهد ابو الهيل رئيسا لشبكة الاعلام العراقي

2019/02/24 | 12:12

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(المستقلة) … تنشر وكالة الصحافة المستقلة، الاحد، وثيقة صادرة من مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي تتضمن انهاء تكليف مجاهد ابو الهيل رئيسا لشبكة الاعلام.

وبينت الوثيقة انه تم تحديد اليوم الاحد موعدا جديدا لاختيار رئيسا لشبكة الاعلام.

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