2019/02/24 | 12:13

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الهجرة توزع قطع اراضي لهذه الفئة وتدعوهم للمراجعة فورا

العراق

الهجرة توزع قطع اراضي لهذه الفئة وتدعوهم للمراجعة فورا

الأحد 24 فبراير 2019 - 11:54

وزارة الهجرة

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاحد، عن مصادقتها على شمول مئات الاسر من المهاجرين في الزمن البائد بقطع أراض، مبينة ان هذه المبادرة تأتي دعما وتشجيعا للأسر العراقية المهجرة والمهاجرة على العودة إلى ارض الوطن.

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروز في بيان تلقت "الغدير" ، نسخة منه انه "تمت المصادقة على الوجبة ٢٥ والمتضمنة (793) عائلة عراقية عائدة إلى ارض الوطن من المهجرين والمهاجرين في زمن النظام السابق، بتوجيه من الوزير نوفل بهاء موسى بعد تذليل كافة المعوقات التي وقفت في طريقها"، مبينا انه "تم إحالة أسمائهم إلى البلديات المعنية ضمن محافظة البصرة التي ستتولى عملية توزيع قطع الأراض".



وتابع نوروز ان "الوزارة أرسلت معاملاتهم إلى وزارة البلديات والأشغال العامة لغرض شمولهم بقطع الأراضي المخصصة لهم"، داعيا في الوقت ذاته العوائل المشمولة الى "قطع الأراض مراجعة فرع الوزارة في البصرة للتأكد من أسمائهم وإرشادهم على الألية المتبعة في عملية التوزيع".



واكدت ان "هذه المبادرة تأتي دعما وتشجيعا للأسر العراقية المهجرة والمهاجرة على العودة إلى ارض الوطن".



انتهى .



م ك

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