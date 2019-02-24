التيار الصدري يرد على اقتراح المالكي لتصفير المشاكل : ننتظر رأي الصدر في ذلك

2019/02/24 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس- 24 شباط / فبراير: ردا على تصريحات رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأخيرة بشأن الصلح مع الصدر، واستعداده لتصفير خلافاته مع الجميع، مؤكدا، أنهم بانتظار موقف من الأخير بهذا الخصوص ، قال المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، ” سمعنا بتصريحات رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الأخيرة بشأن دعوته للصلح مع السيد مقتدى الصدر”.

وتابع الشيخ صلاح العبيدي ، أنه “لا استطيع الرد حاليا على تلك التصريحات”، مؤكدا “اننا بانتظار موقف ورد السيد مقتدى الصدر على ذلك”.



انتهى اح

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