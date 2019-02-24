2019/02/24 | 12:13

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قوة عسكرية تابعة للعتبة العباسية تطلق عملية لتطهير صحراء غرب الأنبار

كربلاء -

كلمة

أعلنت قيادة فرقة العباس القتالية، فجر يوم الأحد انطلاق

عملية عسكرية قالت إنها "الأكبر التي تنفذها منذ تأسيسها لتطهير

الصحراء الغربية من الخلايا الإرهابية"، على حد تعبيرها.

وبحسب بيان للفرقة، تلقى موقع كلمة

الإخباري نسخة منه، أن العملية العسكرية تأتي رداً

على مقتل "المواطنين العزل الباحثين عن الرزق ونبات الكمأ".

وقالت إنه "تضامناً مع ذوي الشهداء جميعاً تنطلق هذا العملية التي

ستشمل 450 كم تبدأ من قاطع غرب الانبار إلى الرطبة مروراً بوادي

الغدف وصولاً إلى الحدود العراقية استناداً على معلومات وجهد

استخباري مشترك".

وأضافت أن "الهدف الرئيس من العملية هو تطهير وادي الغدف من تلك

الخلايا الإجرامية".

ولفتت الفرقة التي تشرف عليها العتبة العباسية بكربلاء إلى ان

"العملية بقيادة عمليات الانبار والفرقة تقود المحور الخامس" مؤكدةً

أنها "استحصلت من العمليات المشتركة الصلاحيات لتوسيع عملياتها في

تلك الصحراء بالتنسيق مع العمليات المختصة".

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