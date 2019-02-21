بالوثيقة: إقالة رئيس شبكة الإعلام العراقي

2019/02/24 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

قرر مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي يوم الاحد اقالة رئيس

الشبكة مجاهد ابو الهيل بدر.

وذكرت وثيقة اطلع عليها موقع كلمة الإخباري انه

"استناداً للصلاحيات المخولة لمجلس الامناء في الفقرة (ثانيا) من

المادة (10) من قانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015، قرر

المجلس في اجتماعه المرقم (6) في 21/2/2019 مايلي:

اولا: انهاء التكليف المؤقت مجاهد ابو الهيل بدر رئيسا لشبكة

الاعلام العراقي.

ثانيا: تحديد يوم الاحد 24/2/2019 الساعة الواحدة ظهرا موعداً

لاختيار رئيس الشبكة من بين قائمة المرشحين وقفا للقانون.

ثالثا: ينفذ من بداية الداوم الرسمي ليوم الاحد 24/2/2019.

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