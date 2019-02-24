سؤال برلماني لرئيس ديوان الوقف الشيعي بشأن عدم احتساب الالقاب العلمية للموظفين

2019/02/24 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس وجه النائب عن كتلة النهج الوطني، الاحد، سؤالاً برلمانياً إلى رئيس ديوان الوقف الشيعي للاجابه عليه كتابياً بشأن عدم احتساب الالقاب العلمية لموظفي الديوان.وقال المحمداوي، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم (24 شباط 2019)، إنه “طالب رئيس الوقف الشيعي، بيان اسباب عدم احتساب الالقاب العلمية لحملة الشهادات العليا من موظفي […]

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