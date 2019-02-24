بالصور ، تشكيل نادي لكرة القدم من الجالية الايزيدية في أستراليا

2019/02/24 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ ارمدال اعلن في أستراليا عن تشكيل نادي الشباب الأيزيدي لكرة القدم للمشاركة في دوري الدرجة الثالثة الأسترالي هذا الموسم.المدرب الأسترالي بريان بارندين الذي يشرف على تشكيل الفريق في ارمدال الاسترالية كشف عن تجهيز فريق رسمي من الشباب الأيزيدي في الدينى للمشاركة في دوري الدرجة الثالثة الأسترالي هذا الموسم بعد تسجيله بشكل […]

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