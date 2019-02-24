ضبط مكتب للاستنساخ في الفلوجة متلبساً بهذه الجريمة

2019/02/24 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة الأنبار من ضبط مكتب استنساخ غير مجاز رسمياً في قضاء الفلوجة متلبساً بحيازة العديد من معاملات تعويضات الشهداء والجرحى ودعاوى قضائية لغرض ترويجها خلافاً للضوابط.وذكر بيان للمكتب، ان “عملية الضبط تمت على خلفية ورود معلومات لمكتب المفتش العام من مصادره الخاصة والتي أفادت بوجود مكتب للاستنساخ […]

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