رايولا يسافر لبرشلونة من أجل الحصول على عقد جديد لتشافي سيمونز

2019/02/24 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويتركشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن وكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا سيسافر لمدينة برشلونة من أجل الاتفاق مع إدارة النادي على عقد جديد لموكله الصغير تشافي سميونز.جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن اجتماعًا سيجمع رايولا بإدارة برشلونة من أجل مناقشة مستقبل سيمونز في صفوف البلاوجرانا.

ويلعب اللاعب في الوقت الحالي لصالح فريق الناشئين تحت 17 عامًا ويبلغ من العمر 15 عامًا ومن المنتظر أن ينضم لفريق الشباب الثاني في الصيف القادم.

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ويعد سيمونز من المواهب المبشرة للغاية في مستقبل فريق برشلونة ويملك إمكانيات كبيرة في وسط الملعب، كما لديه قدرات هجومية مميزة بالنسبة لعمره.

ويرتبط فريق برشلونة بعلاقة سيئة بوكيل اللاعبين الشهير منذ رحيل زلاتان إبراهيموفيتش عن النادي الكتالوني قبل سنوات، مما ينبأ بتعثر متوقع في التفاوض.

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جدير بالذكر أن رايولا يعد أيضًا وكيل النجم الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت مدافع أياكس الذي يعد من أهم أهداف برشلونة في الصيف المقبل.





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