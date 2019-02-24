في مبادرة جديدة.. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلق شبكة ابداعية قطرية

2019/02/24 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..



يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على بناء أضخم وأسرع شبكة تعلم في العالم لمختبرات التسريع لإيجاد أساليب جديدة لمعالجة المشكلات الناشئة للتنمية.

وقال بين عن البرنامج الأنمائي ان هذه المختبرات تعمل على تسريع وتيرة تأثير التنمية وتعزيز قدرات المكتب متعدد الأقطار.



حيث يوفر إنشاء هذه الشبكة فرصة فريدة لاختبار طرق جديدة لمعالجة مشكلات التنمية المعقدة.

واضاف تقدم المختبرات حيزاً “آمنا” يمكن للشركاء فيه استكشاف أفكار غير تقليدية بل حتى جذرية للإلهام بالتغيير وخلق فرص جديدة.

ويعد هذا المختبر استثمار لإيجاد حلول استراتيجية لتفعيل التنمية بصورة مختلفة وتجديد قدرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على معالجة تحديات التنمية.



وقد اختير المكتب القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق ليكون من بين 60 مختبراً لتسريع الأثر الإنمائي!

واوضح البيان أن هذه المختبرات القطرية هي جزء من مبادرة عالمية ذات مستوى طموحٍ عالٍ مدتها ثلاث سنوات، تقودها منهجية ابتكار قائمة على أفضل ما يملكه التفكير الحالي.



وتستجيب المبادرة للاعتراف الواسع بأن إبقاء الأوضاع على حالها لن يوصلنا إلى العالم الذي نريد في العام 2030 وما بعده، وأن مجتمع التنمية يتطلع إلى منظمات مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاقتراح طرق عمل جديدة تعيد تصور وتشكيل تنمية القرن الحادي والعشرين.

واشار الى ان المختبرات ستستخدم ثلاثة بروتوكولات، هي وضع خارطة الحلول، والتجارب، والذكاء الجماعي، لإظهار وتعزيز الحلول ذات المصدر المحلي وتوسيع خيارات حل المشكلات بشكل كبير.



ومن خلال الابتكار المباشر والرسائل النصية والتعلم، ستوفر شبكة المختبرات الفرصة لإيجاد مجموعة متنوعة من المسارات لمعالجة أي هدف محدد على نطاق واسع وفي مواقع كثيرة.



ويتوقف نجاح مبادرة الابتكار الشاملة هذه على حشد مجموعة كبيرة من الشراكات الديناميكية للمساهمة بالمعرفة والخبرة والموارد وترجمتها إلى مستويات ممتازة من الاستشارات والدعم.

ويبحث المكتب القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق عن مجموعة مفكرين استراتيجيين بالفطرة يتميزون بالفضول، والمرونة والمرح، والابتكار والتفكير خارج المألوف.



أشخاص يفهمون الأنظمة، الجيد منها والسيء والقبيح، ويكونون قادرين على العمل ضمن الإطار البيروقراطي من أجل التغيير، ويستفيدون من التكنولوجيا لتوسيع وتعزيز ومضاعفة البحث والاكتشاف والتنفيذ ويكونون وكلاء ملتزمين بالتغيير لإيجاد حلول لمشكلات التنمية المعقدة.



وباختصار، أن يكونوا أشخاصاً يتطلعون ليصبحوا جزءاً من منظمة عالمية كبرى تظهر قيمة الأمم المتحدة.

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