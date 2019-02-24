‎المنافذ الحدودية: ضبط شاحنة بيض مائدة مع اموال مهربة في منفذي مندلي ومطار النجف

2019/02/24 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بتوجيه من السيد رئيس هيأة المنافذ الحدودية الدكتور كاظم العقابي شكلت لجنة تحقيقية بخصوص ضبط شاحنة محملة “بيض المائدة” في منفذ مندلي الحدودي الممنوع من دخولها العراق، وبعد هروب سائقها.وفي السياق ذاته تم إلقاء القبض على مسافر عراقي في منفذ المنذرية الحدودي صادرة بحقه مذكرة القاء قبض .وفي منفذ مطار النجف الاشرف تم […]

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