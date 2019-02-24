اتحاد السياحة والطيران يتطلع إلى تدشين خط مباشر بين إقليم كوردستان والفلبين

2019/02/24 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلشهدت مدينة أربيل ندوة حول السياحة في الفلبين، ويأمل اتحاد السياحة والطيران في إقليم كوردستان من وراء هذه الندوة أن يوفق في تدشين خط مباشر بين إقليم كوردستان والفلبين.خصصت الندوة لعرض الفرص السياحية والتجارية في الفلبين، حيث تحدث سفير الفلبين في بغداد عن بلده والفرص المتاحة فيه، لنحو خمسين تاجراً ومالك شركة سياحية في إقليم كوردستان.ميرسي، موظفة فلبينية في شركة بأربيل، وتقول: "أشعر بشعور أفضل هنا، أشعر بالأمان، وإذا قارنت كوردستان ببلاد أخرى، أفضّل كوردستان، فقد عشت قبلها في البحرين، كنت أشعر بالخوف والقلق هناك، لكن عندما جئت إلى أربيل، شعرت بالأمان وكأنني في بلدي".ويبلغ عدد سكان الفلبين نحو 108 ملايين نسمة، يعمل نحو عشرة ملايين منهم في الخارج، ويتحدث السفير الفلبيني في بغداد، جوليا تيروسي، عن فتح قنصلية لبلاده في أربيل قريباً.يقول تيروسي: "نخطط لفتح قنصلية للفلبين في أربيل، وقد اتخذنا استعداداتنا لهذا الغرض، والهدف هو تقديم خدمات لمواطني كوردستان ولنحو 2500 مواطن فلبيني يعملون هنا، وتقديم تسهيلات لتجار كوردستان".يستطيع مواطنو أكثر من 150 دولة السفر إلى الفلبين بدون استحصال تأشيرات مسبقاً، وليس العراقيون منهم، ويأمل اتحاد السياحة والطيران في إقليم كوردستان من وراء هذه الندوة أن يوفق في تدشين خط مباشر بين إقليم كوردستان والفلبين.ويقول فلاح أنور، وهو مالك شركة تجارية وسياحية في إقليم كوردستان: "نحن بحاجة إلى فرص سياحية وتجارية جديدة لربط إقليم كوردستان مع الدول النامية مثل الفلبين".شهدت الفلبين أسرع معدل نمو اقتصادي في آسيا خلال العام 2017، وبلغت نسبة النمو الاقتصادي للفلبين 6.3% في العام 2018.ويقيم في إقليم كوردستان نحو 2500 مواطن فلبيني يعملون في مجالات مختلفة، ومع أن 80% من الفلبينيين المقيمين في العراق يقيمون في إقليم كوردستان، لا توجد حتى اليوم قنصلية فلبينية في الإقليم.

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