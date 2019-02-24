علاوي يعلن تشكيلاً سياسياً جديداً ويؤكد: 80 % من الشعب قاطعوا الانتخابات النيابية

2019/02/24 | 12:29

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ متابعة

قال قائد قوات جوفضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد حاجي زادة، الاحد، أن أمريكا ارادت ابقاء تنظيم داعش في العراق لمدة 30 عاماً، فيما أشار الى انه بفضل الحرس الثوري تم تقليل المدة الى 3 سنوات فقط.

ونقلت وكالة &qu

بغداد اليوم-بغداد

لقي 24 مدنيا مصرعهم جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش"، أثناء مرور سيارة، كانت تقل عمالا في منطقة وادي العذيب بريف السلمية وسط سوريا.

وأفاد مصدر طبي لـ"RT" أن "18 جثة لمدنيين وعدد من الجرحى وصلوا ل

بغداد اليوم - متابعة

قالت صحيفة بريطانية، الأحد، 24 شباط، 2019، ان زعيمي التيار الصدري مقتدى الصدر، وتحالف الفتح هادي العامري، ابرما اتفاقا بشأن اكمال الكابينة الوزارية في حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقالت صحيفة اندبندت البريطانية بن

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