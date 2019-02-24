2019/02/24 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / انطلاق عملية عسكرية للبحث عن مختطفي النخيب غربي المحافظة

24/02/2019 12:24:00 PM |

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واع / الانبار /ا .ج

شرعت قوات امنية مشتركة في الأنبار، الاحد، بعملية عسكرية للبحث عن مختطفي النخيب غربي المحافظة.

وذكر مصدر امني في المحافظة لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "قيادة عمليات الانبار وحرس الحدود وبمساندة القوات الأمنية الأخرى شرعت اليوم، بعملية عسكرية للبحث عن ثلاثة مختطفين من أبناء النخيب.

وأضاف ان "العملية بقيادة قائد عمليات الانبار اللواء الركن محمود الفلاحي وشملت الصحاري والوديان التي غالبا ما يختبئ فيها الإرهابيين".





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