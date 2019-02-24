مقرر البرلمان: موازنة 2019 هي موازنة موظف لا أكثر

2019/02/24 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مقررة مجلس النواب خديجة علي التركماني، ان موازنة العراق حاليا هي موازنة موظف لا أكثر، داعية الى “القضاء على الفساد الذي انهك موسسات الدولة”.وقالت التركماني في بيان له “يجب التوجه نحو الاستثمار الذي سيعمل على حل مشكلة البطالة من خلال توفير فرص لتشغيل الايادي العاملة كما يحل مشاكل العراق من ناحية الانتاج المحلي”.[…]

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