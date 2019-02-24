2019/02/24 | 12:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
الأمن الغذائي بات من أهم المواضيع التي تهتم بها المنظمات الأممية والحكومات لما له من...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الأمن الغذائي ألمفقود في بلدنا) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد- العراق اليوم:
رائد الهاشمي
الأمن الغذائي بات من أهم المواضيع التي تهتم بها المنظمات الأممية والحكومات لما له من...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الأمن الغذائي ألمفقود في بلدنا) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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