2019/02/24 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علاوي يحذر من مواجهة جيل ثالث للإرهاب أخطر من القاعدة وداعش

تأریخ التحریر: : 2019/2/24 12:30

• 18 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي يحذر من مواجهة جيل ثالث للإرهاب أخطر من القاعدة وداعش) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي يحذر من مواجهة جيل ثالث للإرهاب أخطر من القاعدة وداعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).