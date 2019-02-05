تساقط كثيف للثلوج على ولاية أريزونا الأمريكية

2019/02/24 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تساقطت أكثر الثلوج غزارة منذ 100 عام في ولاية أريزونا الأمريكية، في حادث نادر، وبلغت سماكة الثلوج نحو متر واحد.

وأفادت شرطة الولاية بأنها تلقت خلال الساعات الـ24 الأخيرة نحو 400 طلب من سائقي السيارات العالقة في الثلوج على الطرق، للحصول على المساعدة.

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