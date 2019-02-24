ليندسي غراهام: بقاء القوات الأميركية في العراق كان سيحميه من وجود داعش

2019/02/24 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد السيناتور الأميركي ليندسي غراهام ان بقاء القوات الأميركية في العراق كان سيحميه من وجود تنظيم داعش الإرهابي على أرضه.

وأوضح غراهام في تصريحات صحفية ان أولوية الولايات المتحدة الآن هي منع عودة تنظيم داعش الإرهابي للمنطقة، لافتا في الوقت نفسه إلى ضرورة منع إيران من ملء الفراغ الذي سيتركه الانسحاب الأميركي من سوريا.

وأشار غراهام إلى ان الوقت حان للأوروبيين لتولي دور متقدم في سوريا، مبينا ان الجنود الذين قرر البيت الأبيض إبقاءهم في المنطقة قد يجتذبون ألفا من الأوروبيين.

وشدد غراهام على ضرورة إقامة منطقة عازلة بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركيا لمنع اندلاع حرب جديدة.

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