2019/02/24 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… كشف قائد القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد امير علي حاجي زادة, عن احباط جميع محاولات الاعداء خلال الاعوام الاخيرة للتخريب في القطاع الصاروخي الايراني.وقال العميد زادة في كلمة له خلال مهرجان “سلمان الفارسي” العلمي، إن “تخزين العتاد في انفاق تحت الارض قد تم للمرة الاولى في البلاد عام 1984 ومازلنا نستفيد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائد القوة الجوفضائية الإيرانية يكشف عن إحباط جميع محاولات الأعداء لتخريب القطاع الصاروخي alansaar.

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