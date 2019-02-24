وزير الثقافة والسياحة ينعى وكيله فوزي الاتروشي

2019/02/24 | 12:40

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(المستقلة)..نعى وزير الثقافة والسياحة والاثار الدكتور عبد الامير الحمداني وكيله فوزي الاتروشي بعد صراع طويل مع المرض ، وقال الحمداني في بيان ان الاتروشي الذي توفي في بغداد فجر اليوم بعد ان عانى من مرض سرطان في الحنجرة ترك بصمة خاصة في الوزارة والعمل الثقافي ، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده برحمته الواسعة ويلهم ذويه الصبر والسلوان.هذا وستشيع الاوساط الشعبية والثقافية والسياسية جثمان المغفور له في الساعة الحادية عشر من صباح اليوم من امام مبنى وزارة الثقافة والسياحة والاثار في شارع حيفا الى مثواه الاخير في كردستان العراق ..

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